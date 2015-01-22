ЗИЛ запускает бесплатную театральную лабораторию для подростков

Фото: zilcc.ru

В Культурном центре ЗИЛ 1 февраля откроется театральная лаборатория для подростков "Грани". Результатом занятий станет полноценный спектакль, который поставят сами ребята.

Проект будет включать в себя четыре мастерские: драматургическую, актерскую, художественную и техническую. Такое разделение позволит гостям лаборатории получить представление о разных профессиях, имеющих отношение к театру.

На занятиях подростки научатся создавать пьесы, освоят базовое актерское мастерство (сценическое движение, речь, вокал), узнают о разработке декораций и костюмов и визуальном решении спектаклей. Кроме того, участники проекта познакомятся с звуковыми и световыми театральными технологиями.

Преподавать в мастерских будут профессионалы: драматург Мария Зелинская, актеры Илья Ромашко и Наталья Горбас, художник Дмитрий Горбас, видеорежиссер Ксения Середа, фотограф Наталья Времячкина. Режиссер проекта - Александр Созонов.

Выпускной спектакль участники "Граней" покажут 15 марта.

Занятия в театральной лаборатории бесплатные. Чтобы принять участие в проекте, ребята должны оставить анкеты-заявки.