На "ЗИЛе" помогут сделать новогодние подарки своими руками

Фото: предоставлено пресс-службой "ЗИЛа"

Культурный центр "ЗИЛ" в канун Нового года проведет серию праздничных мастер-классов, благодаря которым каждый сможет создать подарки родным и друзьям.

На занятиях по декупажу ученики будут расписывать миниатюрные сани, которые можно будет использовать как елочную игрушку. Также украшения на хвойную красавицу можно будет сделать из обыкновенных лампочек, задекорировав их узорами из снежинок.

На занятии по лепке в технике "холодный фарфор" участники сделают тематические бутоньерки, а мастер по мыловарению покажет, как создать хвойное и даже мандариновое мыло.

Расписание:

Суббота, 22 декабря

Мастер-класс от арт-маркета "Красный карандаш"

12.00 и 14.00 - роспись саней.

Воскресенье, 23 декабря

Мастер-классы от Центра творческого развития.

12.00 - керамическая флористика

14.00 - мыловарение

16.00 - роспись лампочек

Возраст: для детей от 7 лет и взрослых.

Стоимость каждого мастер-класса (вместе с материалами) - 500 руб.

Для участия необходимо зарегистрироваться по телефону: 8(495) 675-16-36 или e-mail: welcome@zilcc.ru.