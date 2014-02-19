23 февраля танцоры из ЗИЛа представят перформанс в "Музеоне"

Фото: ИТАР-ТАСС

В День защитника Отечества в парке искусств "Музеон" представят танцевальный перформанс преподаватели студии современного танца Культурного центра ЗИЛ Дарья Плохова и Александра Портянникова. Декорацией для танцевального кооператива "Аседорино горе" станет скульптурная композиция, посвященная Холодной войне. 23 февраля состоится открытие этого арт-объекта, который расположился на Крымской набережной.

Период Холодной войны будет по-своему переосмыслен танцевальной труппой. Музыкальное сопровождение перфоманса обеспечит исполнитель Петр Термен, который сыграет на одном из самых необычных изобретений СССР – электромузыкальном инструменте терменвоксе.