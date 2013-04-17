Городской художник Артур ван Бален о надувных фигурах и демонстрациях

El Martillo (the Hammer) in Mexico City for the Cancun Climate

Conference. December 2010. Фото: Electric Electric

В минувшие выходные в Культурном центре ЗИЛ прошла Третья неформальная конференция о городских инициативах "ДелайСаммит". В рамках нее известные городские художники и гражданские активисты провели мастер-классы, посвященные решению городских проблем и вопросам благоустройства.

Среди прочих в марафоне принял участие немецкий художник, основатель арт-объединения Electric Electric и онлайн платформы www.toolsforaction.net Артур ван Бален. Во время лекции "Необычный протест – надувные скульптуры в городе", он рассказал о том, как появились надувные конструкции и какую роль они играют в гражданских акциях по всему миру.

Корреспондент сетевого издания М24.ru поговорил с Артуром и узнал, как с помощью надувных скульптур привлечь внимание к социальным проблемам и о сущности искусства.

- Начнем с главного – что такое надувные скульптуры?

- Наша группа называется Tools for Action, мы создаем надувные скульптуры и используем их в демонстрациях. Люди играют с нашими арт-объектами, что делает их счастливее. Также надувная скульптура – это своеобразный символ. Например, один из наших проектов – большой молоток – стал символом протеста против ухудшения экологической ситуации в мире. Он был сделан для конференции по климатическим изменениям. Еще мы делали семиметровый женский тапочек для демонстраций на юге Индии, правда, он не очень получился.

- Что символизирует этот тапочек?

- Удар тапочком в Индии означает оскорбление. Этот символ непонятен для Запада. В Ираке однажды журналист бросил тапок в Джорджа Буша, так что для Индии и арабского мира символ очевиден. Свой сланец мы сделали для демонстрации в защиту прав женщин.

Inflatable slipper at the "Walk for Women" Women rights demonstration,

24.01.2013, Mangalore, India, built by Tools for Action in collaboration

with Breakthrough. Фото: Still Janica Television

- Каким был ваш первый проект?

- В моем городе в школах искусства есть свободные классы, где ребята могут собраться и позаниматься без профессора. В 2007 году мы создали надувной "воздушный замок", который символизировал утопию. Вторым проектом стал надувной молоток, мы его представили на климатической конференции в Копенгагене. Дальше хотели отвезти в Мексику, но не хватило денег на билет, да и не хотели загрязнять воздух, летя на самолете. Так что мы просто сделали большой молоток, положили его в чемодан и отправили друзьям в Мексику. "Молоток" – это наше своеобразное кредо. "Искусство – это не отражение реальности, а молоток, которым ты ее создаешь", то есть художник не просто показывает реальность, а вовлечен в нее.

- Что вас вдохновило на создание такого лозунга?

- О, эта фраза пришла к нам после того, как мы прочли Брехта, Маяковского и Маркса. Сначала мы думали, что она принадлежит Брехту, но потом нам сказали, что Маяковскому. В итоге мы узнали, что что-то похожее есть и у Маркса, но без связи с искусством. То есть фраза не принадлежит никому из них, но, тем не менее, схожие мысли есть у каждого.

Cobblestone at general strike in Barcelona. Фото: Oriane Elicao

- Расскажите о надувных камнях, которые вы кидали в полицейских в Барселоне.

- Демонстрация в Барселоне была связана с финансовым кризисом. На улицы вышло очень много жителей, но полицейские вели себя жестко по отношению к ним. Поэтому мы создали надувной камень. Протестующие кинули им в сторону стражей порядка, а они отбросили его обратно, и так продолжалось некоторое время. То есть получилось, что полицию поневоле втянули в игру. Понимаете, надувные фигуры делают людей счастливее, они на бессознательном уровне влияют на наше восприятие – начинаешь относиться ко многим ситуациям по-другому. Такую же акцию мы провели в Берлине в прошлом году, но там у нас было уже около 50 "камней".

- Не расстраивает, что ваше искусство недолговечно?

- Нет, наше искусство в самом перформансе. На демонстрациях редко что-то происходит, поэтому журналисты их не освещают. Мы же создаем медиаповод, чтобы СМИ написали об этом и привлекли внимание общественности к важным проблемам.

- У вас есть другие проекты?

- Сейчас я погружен в работу с надувными скульптурами. Может быть, через год мне станет скучно и появится что-то иное.

Виктория Сальникова