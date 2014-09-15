Урбанисты прочтут школьникам лекции в "Лаборатории полезного действия"

Фото: m24.ru / Татьяна Уханова

В сентябре в культурном центре ЗИЛ откроется "Лаборатория полезного действия". Подростки 12-15 лет, предварительно отобранные на конкурсе, бесплатно посетят здесь серию лекций, направленных на развитие кругозора, творческого мышления и мировоззрения, а затем подготовят собственные проекты.

Заниматься в "Лаборатории" ребята будут в течение двух месяцев. Им предстоит слушать лекции и мастер-классы известных урбанистов, представителей неформальных городских сообществ, экологов, культурологов, социальных предпринимателей, экскурсоводов и журналистов. Также школьники будут работать над медийными, экологическими, архитектурными, агрокультурными и культурно-просветительскими проектами.

Регулярно будут проводить с подростками и занятия по технологиям личностного роста, партнерского взаимодействия и развития профессиональных навыков. Проекты, которые по итогам обучения подготовят юные участники "Лаборатории", реализуют в январе 2015 года. Посещать занятия школьники будут по четвергам и субботам в свободное от основной учебы время.

40 участников "Лаборатории" будут на конкурсной основе отобраны в сентябре. Подавать заявки можно до 17 числа.

Критериями отбора участников станут:

высокая мотивация в получении дополнительного образования в свободное от учебы время,

широкий кругозор,

ориентация в современных тенденциях в области культуры, искусства, истории государства, а также в вопросах социальной экономики и государственного управления.

20 сентября состоится день открытых дверей проекта, с 2 октября по 10 ноября пройдут первые встречи участников, будет дан старт практическим занятиям.

Напомним, что в ЗИЛе в сентябре стартовали также детские творческие развивающие занятия на основе литературных произведений.