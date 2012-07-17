Назначен исполняющий обязанности главы района Раменки

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Исполнять обязанности пропавшего главы управы района Раменки будет его первый заместитель Виктор Чайка. Об этом РИА Новости сообщил руководитель аппарата префектуры Западного административного округа столицы Леонид Сидоров.

По его словам, беспокойство из-за отсутствия главы управы на рабочем месте возникло в понедельник, когда он не пришел на совещание в 10.00 с участием руководства префектуры и управ районов.

По информации Следственного комитета РФ, глава района Раменки 48-летний Александр Дмитриев пропал. По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Отметим, Дмитриев работал заместителем главы управы района Крылатское с октября 2008 года по июль 2012 года. Он возглавил управу района Раменки 10 июля этого года.