17 декабря 2012, 15:25

Общество

Московские ЗАГСы не будут регистрировать браки в новогодние каникулы

Фото: ИТАР-ТАСС

Москвичам не удастся сыграть свадьбу в предстоящие новогодние выходные. Отделы ЗАГСа с 31 декабря по 8 января не будут регистрировать браки.

Так, в понедельник, 31 декабря, принимать людей будут только по вопросу регистрации смерти. Этим будут заниматься Вернадский, Дмитровский, Замоскворецкий, Зеленоградский, Медведковский, Рязанский, Тушинский, Ухтомский, Черемушкинский и Чертановский отделы ЗАГС. Они будут работать с 9.00 до 16.00.

Зарегистрировать рождение нельзя будет 1, 2, 3, 6 и 7 января. При этом регистрация смерти не будет производиться только 1 и 7 января. Подробно познакомиться со схемой работы столичных отделов ЗАГСа можно на официальном сайте ведомства.

