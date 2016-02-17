Форма поиска по сайту

17 февраля 2016, 19:24

Москвичи смогут зарегистрировать рождение ребенка в 50 центрах госуслуг

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

В 50 столичных центрах госуслуг "Мои документы" появятся универсальные специалисты, которые вместо сотрудников ЗАГСов будут регистрировать рождение, отцовство и смерть, сообщает пресс-служба организации.

С марта количество центров увеличится с 29 до 50. В настоящий момент более 11 тысяч свидетельств о рождении выдано в 29 московских МФЦ. Несмотря на то, что сотрудники ЗАГСов придерживаются собственного графика, центры "Мои документы" открыты для посетителей 7 дней в неделю с 8.00 до 20.00 без обеда и выходных.

Напомним, в мае 2015 года Московские МФЦ стали первыми в России центрами, которые стали привлекать к работе универсальных специалистов. Ежедневно в столичные центры приходят более 70 тысяч человек. Согласно статистике Минэкономразвития, это больше, чем в любом другом регионе России.

