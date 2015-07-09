Почти 450 пар поженились в День семьи, любви и верности

Фото: zags.mos.ru

В День семьи, любви и верности 8 июля в столице поженились 449 пар, сообщает пресс-служба управления ЗАГС Москвы.

Специально к празднику московские дворцы бракосочетания украсили ромашками – символами праздника. Ранее m24.ru сообщало, что к празднику были вручены медали 350 столичным парам, которые состоят в браке более 25 лет.

Как заявлял глава департамента культуры Александр Кибовский, столичные парки в День семьи, любви и верности могут посетить около 850 тысяч человек. Отметим, накануне специальная программа для молодоженов и уже состоявшихся семей прошла в парке "Сокольники".

День семьи, любви и верности празднуется в России ежегодно с 2008 года и отмечается 8 июля. Он был учрежден в честь благоверных князя Петра и княгини Февронии.

Они являются православными покровителями семьи и брака, чей супружеский союз считается образцом христианского брака. Их мощи хранятся в храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме.