07 сентября 2013, 13:23

Общество

В День города в Москве поженятся более двух тысяч пар

Более двух тысяч пар решили пожениться в День города

В День города многие москвичи решили пожениться. Марш Мендельсона услышат сегодня более двух тысяч пар.

Это стало своеобразным рекордом за последние 5 лет.

Как отмечают в пресс-службе столичного управления записи актов гражданского состояния, День города традиционно пользуется популярностью среди желающих сыграть свадьбу. За 5 лет в этот праздник было заключено более 9,5 тысяч браков. При этом около 10% таких браков уже распались.

Напомним, в Москве расширили возможности электронной регистрации брака. Теперь подать заявление можно будет по интернету. Таким образом, весь процесс оформления документов вплоть до даты получения штампа в паспорте стал доступен онлайн и занимает не более 2,5 часов.

Сюжет: День города 2013
ЗАГСы свадьбы молодожены семейная и молодёжная политика

