ЗАГС на Шипиловском проезде достроен

Фото: ryibakov-nikolay.ru
На Шипиловском проезде в ближайшее время откроется новый ЗАГС. В здании полностью завершены все строительно-монтажные работы, сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
По его словам, сейчас заканчивается пуско-наладка и комплексное испытание оборудования, передает пресс-служба ведомства.
Новое двухэтажное здание ЗАГСа треугольной формы – оно выполнено по индивидуальному проекту.
На первом этаже расположили пункт охраны, зал регистрации, отдельные комнаты для жениха, невесты и гримерную, также здесь находится банкетный зал, помещение для музыкантов и комната для оформления документов. Пропускная способность ЗАГСа в среднем составит от 1000 до 1200 человек в день.