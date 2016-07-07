ЗАГС на Шипиловском проезде достроен

Фото: ryibakov-nikolay.ru

На Шипиловском проезде в ближайшее время откроется новый ЗАГС. В здании полностью завершены все строительно-монтажные работы, сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, сейчас заканчивается пуско-наладка и комплексное испытание оборудования, передает пресс-служба ведомства.

Новое двухэтажное здание ЗАГСа треугольной формы – оно выполнено по индивидуальному проекту.

На первом этаже расположили пункт охраны, зал регистрации, отдельные комнаты для жениха, невесты и гримерную, также здесь находится банкетный зал, помещение для музыкантов и комната для оформления документов. Пропускная способность ЗАГСа в среднем составит от 1000 до 1200 человек в день.