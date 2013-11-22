Фигуристка Юлия Липницкая выиграла короткую программу на Гран-при

В столичном спорткомплексе "Лужники" стартовал шестой этап Гран-при по фигурному катанию. Россиянка Юлия Липницкая захватила лидерство после короткой программы, набрав рекордные для себя 72,24 балла.

Второе место занимает титулованная итальянка Каролина Костнер (67,74), на третьей позиции - американка Агнес Завадски (60,45).

Две другие россиянки - Елизавета Туктамышева (60,16) и Николь Госвияни (50,21) - занимают после короткой программы 5-е и 7-е места соответственно.

Россия представлена на Гран-при самым внушительным числом участников по сравнению с предыдущими этапами - в каждом виде выступят по три фигуриста и дуэта.

Соревнования продлятся до 24 ноября. За эти три дня сильнейшие фигуристы мира разыграют последние путевки в финал серии, который пройдет в начале декабря в Японии.