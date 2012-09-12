Форма поиска по сайту

12 сентября 2012, 21:04

Город

Покупатель устроил стрельбу в московском торговом центре

Фото: ИТАР-ТАСС

Ссора двух покупателей в торговом центре "Калужский" на юго-западе Москвы окончилась стрельбой.

По предварительным данным, в ходе перепалки между двумя посетителями, один из них выстрелил из травматического пистолета в ногу оппонента.

Как сообщает РИА Новости, стрелявший был задержан, пострадавшего госпитализировали.

При этом звук выстрела спровоцировал панику среди посетителей магазина. Покупатели поспешили покинуть здание торгового центра, а охрана перекрыла входы.

По предварительным данным, причиной стрельбы стала ревность: в ТЦ встретились гражданин Марокко с девушкой, а также ее знакомый. Марокканец приревновал свою подругу, и между мужчинами возникла ссора.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ЮЗАО торговые комплексы перестрелка чп

