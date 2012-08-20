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Происшествия

20 августа 2012, 10:51

Задержаны квартирный вор и торговец, продававший ему наркотики

ЮАО наркомания кражи криминал квартиры наркоторговля ГУ МВД России по Москве

ИТАР-ТАСС

На юге Москвы задержан квартирный вор, укравший вещи из нескольких десятков квартир. Он проникал в незапертые двери, когда сами хозяева находились дома.

Проанализировав действия подозреваемого, полиция выследила и поймала его с поличным во время одной из таких краж. Об этом сообщает ГУ МВД по Москве.

На допросе в полиции задержанный подробно описал схему, по которой совершал кражи. Вечером, он выслеживал тех, кто по возвращении домой не запирал за собой дверь. Затем он тихо открывал эту дверь и забирал из прихожих сумки, мобильные телефоны и другие найденные ценности.

Также выяснилось, что задержанный много лет страдает наркотической зависимостью. Краденые вещи он сбывал в торговых палатках и одному из наркодилеров в обмен на очередную дозу.

Подозреваемый рассказал полиции, где живет его поставщик. Наркоторговец также был задержан. Во время обыска в его квартире были обнаружены пакеты с порошкообразным веществом, десятки ювелирных украшений, бытовая техника, кожаные сумки и кошельки, мобильные телефоны.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ 158 (кража) и 228 (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление). Квартирный вор сейчас проходит лечение в одной из наркологических клиник.

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