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09 декабря 2013, 10:47

Мэр Москвы

Сергей Собянин назначил двух зампрефектов ЮАО

Фото: ИТАР-ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил двух заместителей префекта Южного административного округа. На должности выбраны Виталий Семенов и Инна Абашина.

С ними заключены служебные контракты сроком на пять лет, сообщили в информационном центре правительства Москвы со ссылкой на представителя столичной мэрии.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин назначил двух глав управ столичных районов. Новых руководителей получили районы юга Москвы.

Район Бирюлево Западное возглавила Ольга Андриянова. С ней заключен служебный контракт на срок полномочий мэра Москвы, сообщается на официальном сайте городского правительства.

Главой управы района Нагорный назначен Александр Красовский. Служебный контракт с ним заключен сроком на год.

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