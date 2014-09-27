Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября 2014, 14:49

В мире

Рядом с Токио началось извержение вулкана Онтакэ

В двухстах километрах от Токио началось извержение вулкана Онтакэ

В двухстах километрах от Токио началось извержение вулкана Онтакэ. На данный момент известно о восьми пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии, сообщает телеканал "Москва 24".

Извержение привело к выбросу высокого столба вулканического пепла в атмосферу. Экстренные службы Японии эвакуируют население из населенных пунктов, расположенных в префектурах Нагано и Гифу, поблизости от вулкана. Кроме того, вывозят постояльцев гостиницы, находящейся на склоне Онтакэ.

В настоящее время спасатели пытаются эвакуировать с горы примерно 250 человек, которые не могут спуститься со склона вулкана из-за потока лавы, перерезавшего дорогу.

Изменились маршруты самолетов, которые пролегают в районе огнедышащей горы.

Японские метеорологи оценили последствия от извержения вулкана тремя баллами по пятибалльной шкале.

Япония вулканы чп жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика