Рядом с Токио началось извержение вулкана Онтакэ

В двухстах километрах от Токио началось извержение вулкана Онтакэ. На данный момент известно о восьми пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии, сообщает телеканал "Москва 24".

Извержение привело к выбросу высокого столба вулканического пепла в атмосферу. Экстренные службы Японии эвакуируют население из населенных пунктов, расположенных в префектурах Нагано и Гифу, поблизости от вулкана. Кроме того, вывозят постояльцев гостиницы, находящейся на склоне Онтакэ.

В настоящее время спасатели пытаются эвакуировать с горы примерно 250 человек, которые не могут спуститься со склона вулкана из-за потока лавы, перерезавшего дорогу.

Изменились маршруты самолетов, которые пролегают в районе огнедышащей горы.

Японские метеорологи оценили последствия от извержения вулкана тремя баллами по пятибалльной шкале.