Жертвами оползня на юго-западе Японии стали 18 человек

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На юго-западе Японии сошел оползень, погибли не менее 18 человек, сообщает телеканал "Москва 24".

Затянувшиеся ливни привели в движение грунт в долине одной из рек на протяжении 15 километров. Отмечается, что среди погибших есть двухлетний ребенок, без вести пропали несколько десятков местных жителей.

Ранее местные СМИ сообщали, что стихия уже унесла жизни троих жителей острова Хонсю. Ливни вызвали наводнение - затоплено более тысячи домов, прекращена подача электричества, жителям советуют не выходить на улицу без острой необходимости.