30 октября 2014, 19:42

Загруженность столичных дорог оценивается в девять баллов

Фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин

Движение на столичных дорогах в эти часы сильно затруднено. По данным портала "Яндекс.Пробки", загруженность трасс достигла девяти баллов из десяти возможных.

Невозможно проехать по центру города. Сложная ситуация сложилась также на МКАД, Садовом и Третьем транспортном кольцах.

Не лучше обстановка и на главный вылетных магистралях столицы. Серьезные заторы образовались на Варшавском и Каширском шоссе, на проспекте Мира, Можайском шоссе и Ленинградском проспекте.

Много времени автолюбители могут потерять на Маросейке, Покровке, а также на Сущевском Валу.

Яндекс заторы трафик затруднения в движении девять баллов

