В предпраздничный вечер на дорогах Москвы не наблюдалось крупных заторов

Заторы на дорогах столицы 30 апреля не превысили показателей, характерных для конца рабочей недели.

Сервис "Яндекс.Пробки" оценивает загруженность московских магистралей в два балла.

По данным на 21.30, на внешней стороне МКАД движение осложнено на участке от Симферопольского до Каширского шоссе. Также заторы наблюдаются от Боровского до Киевского шоссе. На внутренней стороне кольцевой автодороги постоять придется на отрезке от Каширки до улицы Капотня.

На ТТК и Садовом кольце движение свободно. Незначительные затруднения наблюдаются в районе Бульварного кольца.

Что касается вылетных магистралей, то они также практически свободны. Небольшие заторы зафиксированы на Варшавском шоссе и Ленинском проспекте в сторону области. Серьезней всего загружены Ярославское и Новорязанское шоссе, но пробки наблюдаются за пределами МКАД.

Как уточняют в пресс-службе департамента транспорта, по состоянию на 19:00 в направлении центра движение было осложнено на Волоколамском и Дмитровском шоссе, Люблинской улице. В область наибольшие затруднения наблюдались на Ярославском, Щелковском, Каширском, Варшавском шоссе, шоссе Энтузиастов, Люблинской, Липецкой и Профсоюзной улицах, Ленинском проспекте.

Ранее, Центр организации дорожного движения прогнозировал крупные заторы вечером 30 апреля и утром 1 мая.

Специалисты ЦОДД проанализировали перемещение машин в преддверии майских праздников в прошлом году. В итоге выяснилось, что в область из периферийных районов в предпраздничный день едет на 4,4 процента больше авто, чем в обычную пятницу, а из центральных районов города – на 2,7 процента больше.

При этом прирост машин в предпраздничные дни составляет около 100 тысяч автомобилей. Также выяснилось, что медленнее всего машины едут с 18.00 до 20.00. 1 мая уменьшение скорости приходится на утренние часы с 08.00 до 12.00.

Специалисты советуют москвичам отказаться от поездок в самые напряженные часы. Тем, кто отправляется на дачу, рекомендуют выезжать 30 апреля после 20 часов, а также 1 мая до 8 часов утра или после 12 часов дня.