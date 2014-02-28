"Яндекс" запустит новый проект по поиску специалистов и услуг

"Яндекс" запустит новый сервис по быстрому исполнению заказов

У россиян появится новый сервис, который поможет найти нужного специалиста и решить любую проблему. Об этом в эфире радио "Москва FM" заявил основатель компании YouDo Денис Кутергин.

На новом ресурсе – более 7 тысяч исполнителей. "Буквально за несколько минут можно решить абсолютно любую задачу, находясь в месте, где есть интернет-соединение", - сказал Кутергин.

Сайт и мобильное приложение запустит портал "Яндекс". По похожей бизнес-модели уже работает онлайн-заказ такси. На новом сервисе пользователь сможет разместить заказ, а "Яндекс" предложит его выполнить своим партнерам, с которыми заключит договоры. Исполнителями заданий будут не только компании, но и физические лица.

По словам Кутергина, пользователи смогут подать запрос на различные курьерские поручения, услуги, связанные с помощью по хозяйству и бытовым ремонтом, выгулом животных и другие задания.

"Среди наших сотрудников есть ветеринары, сотрудники зоомагазинов. Они не только покормят животное, но и смогут дать различные рекомендации, проверить его здоровье, обследовать", - добавил он.

Схема размещения заказа довольно проста: пользователь пишет, сколько он готов заплатить за работу или объявляет аукцион и выбирает специалиста по минимальной цене либо по быстроте исполнения задания. Заказ оплачивается через сайт YouDo, компания забирает себе 15% суммы, пишет газета "Известия".