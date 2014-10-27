Сегодня в СМИ: билеты в кино от "Яндекс", зоопарк в ТиНАО и новый лоукостер

Фото: M24.ru

"Яндекс" будет продавать билеты в кинотеатры

Компания "Яндекс" будет самостоятельно продавать билеты в кино. Как пишет газета "Ведомости", чтобы пройти в зал, посетителю нужен только смартфон с QR-кодом.

Ранее IT-компания заключила договор с сетью кинотеатров "Формула кино". На входах в залы будут стоять планшеты iPad с приложениями SmartPass, которые могут считывать QR-коды.

Новый лоукостер "Аэрофлота" будет летать из Внукова

Лоукостер "Аэрофлота" "Бюджетный перевозчик", созданный взамен "Добролета", будет летать из аэропорта Внуково, пишет "Коммерсантъ".

Ранее планировалось, что самолеты новой компании, как и раньше, будут базироваться в Шереметьеве, но там запланирована перестройка терминала, оставшегося от "Добролета".

В ТиНАО появится зоопарк

На территории Новой Москвы построят новый зоопарк, сообщает "Вечерняя Москва".

Он разместится в парке рядом с жилым комплексом в Рассказовке. Кроме того, в 2015 году завершится проектирование парка исторических реконструкций. Площадь объекта составит около 150 гектаров.