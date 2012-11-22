Главный редактор "Яндекса" покинула свой пост

Офис "Яндекса". Фото: ИТАР-ТАСС
Главный редактор интернет-портала "Яндекс" Светлана Колмановская ушла со своего поста. При этом она останется акционером и консультантом компании.
Департамент, которым руководила Колмановская, теперь разделен на два: рекламы и маркетинга, сообщают "Ведомости".
По словам самой Колмановской, она "больше не видит смысла" быть главным редактором и директором по маркетингу. Возможно, в ближайшее время она займется разработкой нового проекта, интересного и ей, и "Яндексу".
Год назад Колмановская в интервью онлайн-журналу Ezinefinder.ru сказала: "Когда интернет будет как FMCG, я перестану этим заниматься... Пока мы в отличие от брендов FMCG, разговаривая с людьми, предполагаем, что они разумны".
Светлана Колмановская начала работать в отделе IT компании Comptek, создавшей "Яндекс", в 1996 году.