Главный редактор "Яндекса" покинула свой пост

Офис "Яндекса". Фото: ИТАР-ТАСС

Главный редактор интернет-портала "Яндекс" Светлана Колмановская ушла со своего поста. При этом она останется акционером и консультантом компании.

Департамент, которым руководила Колмановская, теперь разделен на два: рекламы и маркетинга, сообщают "Ведомости".

По словам самой Колмановской, она "больше не видит смысла" быть главным редактором и директором по маркетингу. Возможно, в ближайшее время она займется разработкой нового проекта, интересного и ей, и "Яндексу".

Год назад Колмановская в интервью онлайн-журналу Ezinefinder.ru сказала: "Когда интернет будет как FMCG, я перестану этим заниматься... Пока мы в отличие от брендов FMCG, разговаривая с людьми, предполагаем, что они разумны".

Светлана Колмановская начала работать в отделе IT компании Comptek, создавшей "Яндекс", в 1996 году.