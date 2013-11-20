Компании: "Яндекс"

Фото: ИТАР-ТАСС

"Яндекс" — российская IT-компания, владеющая одноименной системой поиска в Сети и интернет-порталом. Поисковая система "Яндекс" является четвертой среди поисковых систем мира по количеству обработанных поисковых запросов. Компания основана в 2000 году, штаб-квартира расположена в Гааге, Нидерланды.

Приложение "Яндекс" "Карты и Пробки" предоставляет пользователям схемы более 380 городов, позволяет находить адреса, организации, оптимальные маршруты и объезжать пробки и перекрытия, строить маршруты для поездок на автомобиле или на общественном транспорте.