Сегодня в СМИ: Теракты во Франции и изменения на туристическом рынке

Однодневная война

Французские следователи и полицейские пытаются выйти на след организаторов терактов 13 ноября, в результате которых, по официальным данным, погибли 132 человека и были ранены 349, пишет "Коммерсантъ".

Параллельно с полицией работают политики, пытающиеся найти нужный тон в критический, беспрецедентный для страны момент, и сделать необходимые выводы из трагедии.

Западу напомнили об общей угрозе

Солидарность с французами после террористической атаки в Париже выразило все политическое руководство России, сообщает "Коммерсантъ".

Первым о "бесчеловечных убийствах" и готовности России помочь заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Трагедия увеличит шансы на координацию совместных действий России и стран Запада в Сирии, считают эксперты.

Первым на самый крупный в истории Франции теракт в России отреагировал Кремль. Около двух часов ночи 14 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин глубоко соболезнует главе республики Франсуа Олланду и всем французам.

Кредиты в торговых сетях подешевеют в начале следующего года

В первом квартале банкам, выдающим кредиты на приобретение товаров в торговых сетях, придется снизить ставки примерно на 7-10 процентных пунктов, следует из данных ЦБ по полной стоимости кредитов (ПСК), пишет "Коммерсантъ".

В погоне за ростом кредитования в этом сегменте в третьем квартале, являющемся базой для расчета, банкиры активно проводили акции и предоставляли рассрочки, что снизило средние ставки.

Кредитовать по низким ставкам при сохраняющихся рисках банки не готовы, что грозит сжатием этого сегмента в начале следующего года.

Авиакомпании просят о господдержке

Вслед за туроператорами, попросившими у государства поддержки после запрета прямых полетов в Египет, с аналогичной просьбой выступили авиакомпании, сообщает "Коммерсантъ".

Отрасль с начала года терпит убытки, оцениваемые в 28 млрд рублей за первое полугодие, а запрет египетских рейсов может стоить еще 9 млрд рублей. Среди возможных мер помощи участники отрасли предлагают обнуление НДС на внутрироссийских рейсах вместо действующей ставки 10 процентов и компенсацию процентных ставок по кредитам.

"Яндекс" пожаловался на Google в Еврокомиссию

Компания "Яндекс" обратилась в Еврокомиссию с заявлением о навязывании Google вендорам своих сервисов и ограничении конкуренции, пишет "Коммерсантъ".

Таким образом, "Яндекс" присоединился к уже заявившим о претензиях к Google альянсу FairSearch (Microsoft, Nokia, Oracle и др.) и компаниям Aptoide и Disconnect.

В Анталье состоялась встреча лидеров "двадцатки"

Вчера в турецкой Анталье мировые лидеры собрались на саммит "двадцатки", сообщает "Российская газета".

Заседание началось с минуты молчания. События в Париже внесли свои коррективы как в повестку, так и в состав участников. На рабочем обеде решили обсудить не только вопросы изменения климата, но и борьбы с терроризмом.

Перед заседанием президенты России и США пообщались в кулуарах. Обсуждали две темы: сначала Сирию, потом Украину, при этом Сирии уделили больше времени.

"Лишние" визиты к врачу могут стать платными

Бесплатная медицинская помощь должна остаться только для детей, пенсионеров и инвалидов. Для работающего же населения могут быть введены нормы по посещениям врача, вызовам "скорой помощи", при превышении которых за работу врачей придется платить.

Как сообщает "Российская газета", с такими предложениями выступили эксперты подведомственного минфину Научно-исследовательского финансового института. Минздрав идею пока не поддержал.

Правила приема в вузы больше менять не будут

Минобрнауки утвердило порядок поступления в вузы, пишет "Российская газета".

Он будет считаться постоянным, и абитуриенты смогут заранее узнавать все детали приемной кампании. В этом году их ждут около 900 вузов и 1300 филиалов. На всех уровнях образования в 2016 году будет выделено почти полмиллиона бюджетных мест.

Зачисление пройдет в два этапа. Сначала вузы возьмут 80 процентов выпускников, потом еще 20. Вся информация на сайтах вузов должна быть размещена в этом году не позднее 16 ноября, а в последующие годы - не позднее 1 октября.

В столице заработал скрытый патруль ГИБДД

На столичные дороги выехали скрытые патрули. Их задача - вычислять нарушителей в потоке машин и передавать их в руки стандартных патрулей ДПС, сообщает "Российская газета".

Скрытый патруль выявляет излишне затонированные машины, автомобили со скрытыми или измененными регистрационными знаками. Заметив такую машину, экипаж передает информацию на ближайший пост или ближайшему патрулю, который имеет право остановить подозреваемого в нарушении и оформить административное дело.

Теракты повлияют на сферу туризма во Франции

Теракты в Париже – удар не только по людям, но и по французской экономике. Больше всего может пострадать индустрия туризма, на которую приходится 7,5 процентов ВВП страны, пишет РБК.

Франция – лидер по числу иностранных туристов в мире. По данным Всемирной туристской организации ООН, по итогам 2014 года страну посетили 83,7 млн человек.

Владельцы гостиниц рассчитывали, что хорошую заполняемость обеспечит и международная конференция по климату COP21. Сейчас они ждут, что многие начнут отказываться от участия в мероприятии.

Падение спроса подогревается сообщениями об аннулировании туроператорами поездок в Париж. \

Ведение платы за проезд грузовиков по федеральным трассам

15 ноября 2015 года в России началось взимание платы за проезд дальнобойных грузовиков по федеральным трассам.

Как пишет РБК, перевозчики обещают рост цен, банкротство мелких игроков и большую неразбериху с внедрением новой системы.

Куда россияне поедут на Новый год

В целом спрос на новогодние туры упал на 30 процентов, утверждают туристические компании.

В этом году один из самых бюджетных вариантов новогоднего отпуска – отдых в Крыму, пишет РБК. Туры в Крым за 15–20 тысяч рублей на человека действительно есть, подтверждает руководитель офиса "Банк горящих туров" Яна Трофимчук.

Другое популярное внутреннее направление – Сочи. Горнолыжный отдых в Сочи обойдется недешево: в "Горки Плаза" (три звезды) стоимость за семь ночей составит от 75 тысяч рублей, в "Роза Хутор" (HelioPark Freestyle) турпакет будет стоить от 87 тысяч рублей.

Осенью выездной турпоток из России продолжил падать практически на всех основных направлениях. При этом, в октябре, до закрытия Египта, число россиян, отправившихся во Вьетнам, выросло более чем в полтора раза.