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Трафик

04 декабря 2014, 19:38

Загруженность московских дорог вечером 4 декабря достигла 9 баллов

Яндекс вылетные магистрали заторы трафик департамент транспорта

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Загруженность на столичных автомагистралях в четверг вечером достигла 9 баллов из 10 возможных.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки" затор протяженностью почти в 10 километров наблюдается на внешней стороне МКАД на участке между Варшавским шоссе и Профсоюзной улицей.

Кроме того, заторы на московской кольцевой зафиксированы между Каширским шоссе и Липецкой улицей, между Ленинградским и Волоколамским шоссе и еще на ряде участков кольцевой автомагистрали.

Почти полностью стало Садовое кольцо и большая часть ТТК.

Стоят также и основные вылетные магистрали. Большие заторы наблюдается на Ленинском проспекте, Варшавском шоссе, шоссе Энтузиастов, Проспекте Мира, на Ленинградском шоссе и Большой Академической улице.

Как сообщают в департамента транспорта, самыми медленными магистралями при движении в область стали шоссе Энтузиастов (31 км/ч), Рязанский (35 км/ч) и Волгоградский (39 км/ч) проспекты, а в сторону центра - Профсоюзная улица (37 км/ч), Волоколамское (36 км/ч) и Дмитровское шоссе (38 км/ч).

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