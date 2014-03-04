Пассажиры "Буревестника" смогут посетить Wi-Fi-кинотеатр

Фото: ИТАР-ТАСС

Начиная с 3 марта пассажиры фирменного поезда "Буревестник" по пути из Москвы в Нижний Новгород могут воспользоваться услугой "Wi-Fi-кинотеатр", сообщает во вторник пресс-служба Федеральной пассажирской компании.

Данный сервис доступен для владельцев устройств, поддерживающих Wi-Fi. Просмотр одного видео обойдется в 100 рублей, говорится в документе.

Для просмотра собранных в фильмотеке поезда кино- и мультфильмов, а также сериалов необходимо получить у проводника PIN-код, после чего подключиться к сети, название которой указано на информационном листе в каждом вагоне поезда.

Это уже второй случай, когда в поездах дальнего следования российского формирования запущена подобная услуга. С 6 февраля в преддверии Олимпийских игр в Сочи Wi-Fi-кинотеатр появился в фирменном двухэтажном поезде Москва - Адлер. Помимо "Буревестника" услугу планируется предоставлять в поездах №25/26 Москва - Новосибирск, №35/36 Санкт-Петербург - Адлер, №5/6 Москва - Астрахань и № 9/10 Москва - Самара.