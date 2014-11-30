Парк Горького объявил конкурс на охрану Воробьевых гор

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Парк Горького объявил аукцион на оказание услуг по охране территории Воробьевых гор (Андреевской и Воробьевской набережных) и самого парка. Заявки на конкурс размещены на портале госзакупок.

Среди услуг по охране: меры по защите материального имущества и обеспечение пропускного и внутриобъектного режимов.

Максимальная цена контракта для Воробьевых гор - 12 миллионов 768 тысяч, для парка Горького - почти 25 миллионов 746 тысяч рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 декабря. Его итоги будут подведены 12 декабря.