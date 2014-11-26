Форма поиска по сайту

26 ноября 2014, 14:20

Город

Мастер-классы по фотографии пройдут на Воробьевых горах

Фото: ТАСС/Борис Клинченко

В выходные в павильоне "Экология" на Воробьевых горах пройдут мастер-классы по фотографии от специалистов Центра фотографии имени братьев Люмьер.

Мастер-класс "Коллаж и фотография" пройдет 29 ноября с 12.00 до 14.00. Занятие проведет искусствовед и исследователь творчества Роберта Раушенберга - Юля Прохоцкая.

"Занятие разделено на две части: первая будет посвящена рассказу об истории возникновения коллажа и роли фотографии в его создании, вторая – практической работе и экспериментам", - отметили организаторы.

С собой необходимо взять старые журналы и фотографии.

Мастер-класс "Ломография: игра без правил" пройдет 30 ноября с 12.00 до 14.00. Занятие проведет член Союза фотохудожников Максим Барышников.

Ломография – одна из самых популярных разновидностей фотографии. Вы узнаете о ломографических способах создания снимков и возможностях ломографических пленочных камер Holga, Diana, Fish-eye и "Горизонт".

Вход на мероприятия бесплатный, необходима регистрация по почте press@lumiere.ru.

