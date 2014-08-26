На Воробьевых горах останется две точки общественного питания

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На территории природного заказника "Воробьевы горы" останется две точки общественного питания, они будут расположены у метро и на набережной, рассказала Агентству "Москва" директор парка Горького Ольга Захарова.

"Даже то, что сейчас есть, мы будем минимизировать. На смотровой площадке мы полностью все убрали, осталось только два киоска с мороженым", - сказала Захарова.

Открывать новые кафе и рестораны на территории заказника дирекция парка не будет. "Я не вижу никакого смысла в том, чтобы строить какие-то рестораны или ставить большое количество палаток. Формата "кафе" не будет, будет место, где можно купить воду и вещи первой необходимости", - отметил Захарова.

Она также добавила, что власти уменьшат количество точек уличного фастфуда на озелененных территориях МГУ. По мнению Захаровой, там необходимо создать сувенирный магазин, так как это место большого скопления туристов.

Как изменится смотровая площадка на Воробьевых горах

Напомним, что парк Горького с 1 июля 2013 года получил в пользование природный заказник "Воробьевы горы". Парку Горького также отошли партерная часть МГУ, территория Дворца пионеров и две набережные - Андреевская и Воробьевская. На содержание, благоустройство и природоохранные мероприятия город выделил 500 миллионов рублей.

Благоустройство природного заказника "Воробьевы горы" будет завершено в 2014 году. Как сообщало ранее сетевое издание M24.ru, смотровая площадка на Воробьевых горах будет вымощена новой плиткой, а в центре расположится карта с местами столицы (Кремль, Москва-река, "Лужники" и высотки). Кроме того, на Воробьвых горах планируется капитальный ремонт всех существующих зданий и строений, в том числе двух футбольных полей, роллердрома, дорожно-тропиночной сети и освещения. Также в планах оборудовать зону отдыха вокруг Андреевских прудов и благоустроить лестницы.