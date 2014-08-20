Арт-объект "Усы Максима Горького" появится на Воробьевых горах

Фото: Мастерская "Глагол" Фото: Мастерская "Глагол"

С 25 по 31 августа парк Горького будет представлять москвичам и гостям столицы третий по счету проект "Зеленая неделя". Основные мероприятия – перформансы, мастер-классы, лекции и концерты – пройдут на недавно присоединенной к парку территории Воробьевых гор.

Посетители узнают, как вести здоровый образ жизни, займутся йогой и медитацией, посетят экомаркет выходного дня и творческие мастерские, увидят театральные и танцевальные перформансы, а также оценят соломенный лэнд-арт объект "Усы Максима Горького".

Арт-объекты из природных материалов – дело рук молодых российских художников. Всего на Воробьевых горах представят девять работ. Конкурс на разработку объектов провели в июле. Участие в нем приняли 50 архитектурных бюро. Победила дизайнерская студия "Глагол", представившая проект арт-объекта в форме усов максима Горького. В итоге усы из соломы в течение последней недели лета будут украшать выход со станции метро "Воробьевы горы".

Не меньший интерес должны вызвать арт-работы "Гнездо" и "Геометрическая утка". Все объекты останутся на Воробьёвых горах и станут основой лэнд-арт коллекции Парка Горького, пополнять которую планируют ежегодно.

Кстати, в 2014-м тема "Зеленой недели" - "7 дней перемен". Организаторы решили развивать все семь чакр горожан. Помогут в этом духовные и физические практики. Занятия будут проходить на пяти основных площадках.

Так, в образовательном центре "Воробьевы горы" на улице Косыгина преподаватель йоги, автор методики саморазвития человека Psy-Yoga, специалист по телесно-ориентированной терапии, гештальтпсихологии, а по совместительству еще и куратор "7 дней перемен" Дмитрий Серебровский расскажет, как развивать свои психоцентры. Под его руководством все желающие освоят танцевальную и голосовую йогу.

Творческие занятия по лэнд-арту, живописи и фотографии пройдут на Аллее солнечных батарей, расположенной вблизи от станции метро "Воробьевы горы". Здесь же можно посмотреть на фотографии Василия Лукьянова, представленные в рамках выставки "Дишите". Проект продемонстрирует прочность связи между человеком и природой.

Творческие мастер-классы и "зеленые тренинги" организуют в культурном центре на пруду "Сердце Воробьевых гор".



"Осознанное дыхание, психологическая керамика, музыкальная терапия, интуитивный рисунок — вот лишь некоторые из необычных практик, в которых можно будет принимать участие всю неделю. Каждый вечер на пруду можно услышать «тихие концерты»: настроение «Зеленой недели» создадут музыканты с самыми необыкновенными этническими инструментами", - отметили организаторы.

С пятницы по воскресенье у выхода из станции метро "Воробьевы горы" будет работать большой экомаркет, на котором соберутся кулинары, арт-мастера, производители экологически чистых товаров и любители здорового образа жизни. Здесь можно отведать сыроедческие десерты из натуральных ингредиентов без использования сахара, купить органические товары и выпить кофе с лавандой.

Для детей руководители программы "Зеленая школа" организуют творческие мастерские, где можно будет работать с природными материалами и учиться играть на барабанах. А еще девочек и мальчиков ждет поход по территории Воробьевых гор.

По словам директора парка Горького Ольги Захаровой, "Зеленая неделя" - это самая тихая неделя в году, направленная на восстановление связи человека с природой и привлечение внимания к окружающему и внутреннему миру.