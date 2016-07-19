В резерв третьей смены лагеря "Воробьевы горы" записались более 200 детей

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Больше 200 детей записались в резерв третьей смены детского лагеря при Дворце пионеров на Воробьевых горах. Об этом сообщил начальник городского летнего лагеря "Воробьевы горы" Николай Антоненко, передает Агентство "Москва".

По словам Антоненко, в первую смену в лагере отдохнуло 500 детей, во вторую – 495.

"Основной список на третью смену, которая пройдет с 1 по 21 августа, уже сформирован, все места уже заняты, это 500 детей. Но мы ведем также список резерва, куда внесено еще 208 детей. В случае, если от путевок будут отказываться внесенные в основной список, мы будем брать на их место детей из резерва", – рассказал он.

Антоненко добавил, что открытие бюджетного бесплатного лагеря при Дворце пионеров планируется и зимой, с 26 декабря по 7 января. Набор в него начнется в конце декабря.