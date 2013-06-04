Более 1000 москвичей посетили спортивный фестиваль "Делай как мы!"

Фото: организаторы фестиваля "Делай как мы!"

Более тысячи юношей и девушек посетили фестиваль "Делай как мы!", который был посвящен активному образу жизни. Масштабная акция состоялась 2 июня на территории дворца Пионеров на Воробьевых горах. Ребята стали участниками мастер-классов, спортивных соревнований, викторин, игр.

В рамках проекта гости посетили около 20 тематических площадок. Это и гимнастический зал под открытым небом, и йога, и творческие мастерские от клуба "Шардам". Кроме того, всех желающих обучали игре на барабанах, паркуру, езде на велосипедах. А еще самые смелые прошли курс подготовки настоящего спортсмена.

К участию в проекте были привлечены лучшие фитнес-клубы Москвы, мастерские детского творчества и спортивные коммьюнти, а также звезды кино, спорта и популярные телеведущие, сообщили организаторы.

Юные спортсмены соревновались в челночном беге, прыжке в длину с места, отжиманиях, метаниях мяча в кольцо. Для самых дружных и активных организовали семейную эстафету, победители которой получили абонемент в фитнес-клуб.

В финале фестиваля состоялся праздничный концерт, на котором выступили группы "Аптека" и Sherloсk Blonde.