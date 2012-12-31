Мэр Москвы посетил в больнице пострадавших при аварии Ту-204

Двое пострадавших при крушении самолета Ту-204 остаются на лечении в больнице имени Пирогова - это 32-летний специалист технического экипажа Алексей Изосимов и 26-летняя бортпроводница Кристина Баранова. Первую городскую больницу 31 декабря посетил мэр Москвы.

Сергей Собянин выразил сочувствие пострадавшим членам экипажа и распорядился выплатить семьям погибших по миллиону рублей.

Пострадавшая Кристина Баранова сейчас находится в сознании. Алексей Изосимов - в более тяжелом состоянии. По словам медиков, у него серьезная черепно-мозговая травма. Врачи провели противошоковую и поддерживающую терапии.

Напомним, самолет Ту-204 при посадке в аэропорту Внуково после приземления выкатился за взлетную полосу на Киевское шоссе, и развалился на три части. В результате авиакатастрофы погибли пять членов экипажа. Трое сейчас находятся в больнице.