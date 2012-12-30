Медики борются за жизнь четверых пострадавших в авиакатастрофе

Врачи столичных клиник борются за жизнь пострадавших в авиакатастрофе

В столичных больницах находятся четверо пострадавших в результате авиакатастрофы самолета ТУ-204, которая произошла в субботу в аэропорту "Внуково".

Техник и трое бортпроводников получили тяжелые черепно-мозговые травмы. С места происшествия их доставили в НИИ им. Склифософского, городскую больницу № 7, а также в больницу им. Пирогова.

"Состояние пациентов не вызывает угрозы для их жизни и оценивается как средней тяжести. По результатам врачебного консилиума было принято решение на нахождении в течение ближайших суток в реанимации", - уточнили телеканалу "Москва 24" в больнице им. Пирогова, где находятся двое пострадавших.

Еще один пострадавший - мужчина 26 лет в тяжелом состоянии находится в реанимации НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Женщина 25 лет в тяжелом состоянии - в реанимации городской клинической больницы № 7, - уточнили в Минздраве России.

На 30 декабря запланировано опознание погибших и проведение судебно-медицинской экспертизы.

На борту самолета ТУ-204, который в субботу совершил жесткую посадку в аэропорту "Внуково", находились только члены экипажа. Из восьми человек четверо погибли - командир, второй пилот, бортинженер и стюардесса.

Фрагменты самолета до сих пор находятся на месте происшествия, сообщают корреспонденты телеканала "Москва 24". Предполагается, что фюзеляж в ближайшее время разрежут на части и вывезут с места катастрофы.

Среди основных версий: ошибка пилотов, плохие погодные условия и неисправность воздушного судна.

Рядом с местом аварии - на Киевском шоссе - сейчас дежурит экипаж ДПС. Движение рядом с местом аварии было затруднено до 4 часов утра. Пробка растянулась на 20 километров от МКАД.