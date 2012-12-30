Территория аэропорта Внуково очищена от обломков самолета - МЧС

Фото: "Москва 24"

Сотрудники МЧС завершили разбор завалов в районе катастрофы самолета Ту-204 в аэропорту Внуково. Все работы по расчистке территории были полностью завершены к полуночи, передает РИА Новости.

Вместе с тем, по данным телеканала "Москва 24", специалисты до последнего момента решали, как быть с обломками фюзеляжа самолета, которые оказались за территорией аэропорта, в том числе и на дорожном полотне Киевского шоссе.

В результате было принято решение распилить фюзеляж на части. Обломки самолета будут отправлены на экспертизу.

Ранее специалистам уже отправили "черные ящики" разбившегося самолета.

Напомним, катастрофа с лайнером Ту-204 компании Red Wings произошла накануне около 16.30. В результате жесткой посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пробил ограждение аэропорта, после чего разломился на три части и загорелся. На борту был лишь экипаж воздушного судна в составе 8 человек. В результате катастрофы 4 человека погибли, еще четверо получили тяжелые ранения.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.