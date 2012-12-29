Очевидец рассказал о первых минутах после трагедии во Внуково

Очевидец катастрофы Ту-204 рассказывает об аварии в прямом эфире

Очевидец крушения самолета на Киевском шоссе Евгений Зимбицкий в эфире канала "Москва 24" рассказал, как люди спасали членов экипажа, и продемонстрировал видеозапись первых минут после падения лайнера.

"Я ехал на машине в левом ряду, чтобы встретить друга. Справа появился самолет, он, как мне казалось, не летел а ехал по взлетной полосе, причем как-то юзом, - объяснил Евгений. - Потом он начал пробивать бетонные заграждения и колючую проволоку. Потом попал в довольно глубокий овраг, подпрыгнул и развалился, кабина упала на трассу, средняя часть осталась, а хвостовая улетела вперед. Причем правый двигатель сразу загорелся, а левый просто дымил".

По словам очевидца, он вышел из машины и отправился к месту катастрофы. Рядом с самолетом он встретил стюардессу, которая сама вышла из навстречу и сказала, что внутри осталась ее подруга. Несколько человек залезли в самолет и вынесли оттуда другую стюардессу, у которой были сломаны обе ноги. Около получаса женщину пришлось держать на руках, пока ехали скорые, чтобы не класть пострадавшую на холодный асфальт.

Напомним, как уже сообщал M24.ru, очевидцы крушения самолета на Киевском шоссе рассказывали в эфире телеканала "Москва 24" о том, что они видели на месте трагедии, сколько было людей, и как спасатели оказывали помощь пострадавшим членам экипажа. Самолет Ту-204 потерпел крушение рядом с аэропортом Внуково. По информации МЧС, погибли четыре человека, еще четыре пострадали. Самолет авиакомпании Red Wings выполнял рейс из чешского города Пардубице в Москву.