Прокуратура проверит сообщения о треснувшей обшивке самолета во Внукове

Фото: m24.ru

Столичная транспортная прокуратура организовала проверку по сообщению СМИ о повреждении обшивки самолета во Внукове, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее некоторые издания сообщили, что вечером 28 марта в столичном аэропорту "Внуково" пассажирский Boeing Москва – Махачкала при взлете начал расходиться по швам. Командир воздушного судна сообщил о неполадках диспетчеру и лайнер вернули назад. Никто не пострадал.

Теперь прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте предстоит проверить, было ли повреждение обшивки, и если нарушения действительно были, то ведомство примет "соответствующие меры прокурорского реагирования".