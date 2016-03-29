Форма поиска по сайту

29 марта 2016, 14:18

Транспорт

Прокуратура проверит сообщения о треснувшей обшивке самолета во Внукове

Фото: m24.ru

Столичная транспортная прокуратура организовала проверку по сообщению СМИ о повреждении обшивки самолета во Внукове, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее некоторые издания сообщили, что вечером 28 марта в столичном аэропорту "Внуково" пассажирский Boeing Москва – Махачкала при взлете начал расходиться по швам. Командир воздушного судна сообщил о неполадках диспетчеру и лайнер вернули назад. Никто не пострадал.

Теперь прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте предстоит проверить, было ли повреждение обшивки, и если нарушения действительно были, то ведомство примет "соответствующие меры прокурорского реагирования".

Внуково аэропорты следствие прокуратура проверки

