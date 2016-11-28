Аэропорты Москвы работают в штатном режиме

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Московские аэропорты работают в штатном режиме, невзирая на плохую погоду, сообщает ТАСС.

Внуково работает в штатном режиме, рассказали в пресс-службе воздушной гавани. Аэродромные службы очищают от снега и льда взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и места стоянки воздушных судов. В международном аэропорту Внуково отменили лишь один рейс на 18:41 мск.



По данным "Яндекс. Расписания" , на 18:41 мск в столице 17 рейсов задержано и 40 отменено.



Домодедово тоже работает в штатном режиме. В пресс-службе аэропорта сообщили, что обе взлетно-посадочные полосы работают без ограничений. Возможные задержки вылетов связаны с необходимостью противообледенительной обработки самолетов. В Домодедово задержано четыре рейса и отменено десять.

Пожалуй, с самыми большими трудностями столкнулся аэропорт Шереметьево. Здесь задержано 13 рейсов и отменено 29. Тем не менее, представители аэропорта заявляют, что Шереметьево работает в стандартном режиме несмотря на плохую погоду. "Аэропорт обеспечивает выполнение рейсов на вылет и прием. Возможны кратковременные задержки, связанные с расчисткой взлетно-посадочных полос и обработкой их реагентами", – уточнили в пресс-службе Шереметьева.



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