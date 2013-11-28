Снегопад не повлиял на работу столичных аэропортов

В Москве расписание авиарейсов из-за погоды не изменится

Сильный снегопад, который наблюдается в четверг, 28 ноября, не повлиял на работу московских воздушных гаваней. Аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово функционируют в штатном режиме, задержек рейсов нет.

Как отметил представитель авиадиспетчерских служб московского авиаузла, взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожи и другие части аэродромов чистят от снега своевременно, сообщает телеканал "Москва 24".

Полосы, дорожки аэропортов, а также воздушные суда обрабатываются противогололедныеми реагентами.

Напомним, снег начал идти в столице днем 26 ноября. Осадки усилились в ночь на 27 ноября. Коммунальщики работают в усиленном режиме.