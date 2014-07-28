Алишер Усманов станет совладельцем аэропорта "Внуково"

Совладелец "Металлоинвеста" и Mail.ru Group Алишер Усманов может приобрести долю в аэропорте "Внуково", сообщают "Ведомости".

Сделка может состояться после консолидации активов аэропорта: ОАО "Аэропорт Внуково", ОАО "Международный аэропорт Внуково", 50% ЗАО "Топливо-заправочный сервис" и т.д. Поручение консолидировать активы крупных аэропортов в прошлом году вынес президент РФ Владимир Путин.

История вопроса

"Внуково" — третий по размеру аэропорт Москвы. За первые шесть месяцев 2014 года аэропорт обслужил 5,766 млн пассажиров. Это превышает показатели прошлого года почти на четверть.

Сейчас 74,74 процента акций аэропорта принадлежит государству. Российский фонд федерального имущества владеет 35,4 % акций. Еще почти четверть акций принадлежит Министерству имущественных отношений России. Остальными акциями - 36,5 владеет ОАО "Внуково-Инвест". При этом, согласно плану приватизации госимущества на ближайшие три года, Россия до 2016 году полностью должна выйти из уставного капитала аэропорта.

В марте 2012 года издание Bloomberg назвало Усманова самым богатым человеком России. Его состояние оценивалось в 20 млрд долларов. В 2012 году, по версии журнала Forbes, Усмаенов занял 67-е место среди самых влиятельных людей мира. В 2006 он приобрел ИД "Коммерсант", 75% телеканала "Муз-ТВ" и 50% телекомпании 7ТВ. В сентябре 2008 он увеличил свою долю в "Арсенале" до 24,2%, а в "Мегафоне" получил контроль над 39,3% акций.

