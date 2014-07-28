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Авиа и аэропорты

28 июля 2014, 12:48

Алишер Усманов станет совладельцем аэропорта "Внуково"

Внуково аэропорты авиа и аэропорты Усманов

Фото: ИТАР-ТАСС

Совладелец "Металлоинвеста" и Mail.ru Group Алишер Усманов может приобрести долю в аэропорте "Внуково", сообщают "Ведомости".

Сделка может состояться после консолидации активов аэропорта: ОАО "Аэропорт Внуково", ОАО "Международный аэропорт Внуково", 50% ЗАО "Топливо-заправочный сервис" и т.д. Поручение консолидировать активы крупных аэропортов в прошлом году вынес президент РФ Владимир Путин.

История вопроса

"Внуково" — третий по размеру аэропорт Москвы. За первые шесть месяцев 2014 года аэропорт обслужил 5,766 млн пассажиров. Это превышает показатели прошлого года почти на четверть.

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Сейчас 74,74 процента акций аэропорта принадлежит государству. Российский фонд федерального имущества владеет 35,4 % акций. Еще почти четверть акций принадлежит Министерству имущественных отношений России. Остальными акциями - 36,5 владеет ОАО "Внуково-Инвест". При этом, согласно плану приватизации госимущества на ближайшие три года, Россия до 2016 году полностью должна выйти из уставного капитала аэропорта.

В марте 2012 года издание Bloomberg назвало Усманова самым богатым человеком России. Его состояние оценивалось в 20 млрд долларов. В 2012 году, по версии журнала Forbes, Усмаенов занял 67-е место среди самых влиятельных людей мира. В 2006 он приобрел ИД "Коммерсант", 75% телеканала "Муз-ТВ" и 50% телекомпании 7ТВ. В сентябре 2008 он увеличил свою долю в "Арсенале" до 24,2%, а в "Мегафоне" получил контроль над 39,3% акций.

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