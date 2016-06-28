Адвоката Васильевой задержали во Внукове за отказ предъявить паспорт

Хасан-Али Бороков. Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Адвокат экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой Хасан-Али Бороков был задержан на территории аэропорта Внуково за отказ показать паспорт полицейскому, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на самого адвоката.

"Ко мне подошел дежурный и попросил показать документы. Я отказался, после чего меня час продержали в дежурной части. Сейчас меня отпустили, ничего не объяснив", – рассказал он.

На вопрос будет ли он обжаловать действия сотрудников полиции, адвокат ответил, что "подумает после встречи с клиентом". Бороков не подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что его задержание связано с делом о мошенничестве.

"Мне ничего не объяснили и не предъявляли", – сказал он.

Широкой публике Бороков известен по процессу экс-главы департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ Евгении Васильевой о крупных хищениях в "Оборонсервисе".