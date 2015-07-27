Гроза и ливень не помешали работе столичных аэропортов

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Гроза и ливень, прошедшие в столичном регионе утром 27 июля, не помешали работе аэропортов, сообщили m24.ru в пресс-службах компаний.

В Шереметьеве почти все рейсы выполняются по расписанию: три самолета – два пассажирских и один грузовой – не смогли сесть из-за грозы, их отправили в Домодедово. По словам представителя аэропорта, в целом пассажиры не почувствовали изменений в работе, связанных с грозой.

В Москве начался ливень с грозой

Во Внукове, как и в Домодедове, серьезных задержек также не было, пишет Агентство "Москва".

Ранее m24.ru сообщало, что гроза и ливень будут в столице до вечера. Также МЧС предупреждает о сильном ветре с порывами до 18 м/с.