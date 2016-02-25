Столичные аэропорты работают в штатном режиме, несмотря на метель

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Аэропорты Москвы работают в штатном режиме, несмотря на метель, сообщает Агентство "Москва".

Как отметили в пресс-службе аэропорта Внуково, такая погода не дает никаких оснований выбиваться из привычного графика. Сотрудники Домодедова сообщили, что видимость составляет 1,5 тысячи метра, что не должно создавать препятствий к прилету и вылету самолетов. Аналогичная ситуация и с аэропортом Шереметьево.

В то же время, по данным "Яндекс.Расписание", в Домодедове задержано 13 рейсов, три отменено, в Шереметьеве отменили 23 рейса, четыре задержали.

Напомним, что в связи с неблагоприятным прогнозом погоды 25 февраля "Аэрофлот" отменяет восемь рейсов из Шереметьево и обратно. Речь идет о рейсах из Шереметьево в Тель-Авив, Архангельск, Хельсинки, Ставрополь, Варшаву, Нижнекамск, Ростов и Нижневартовск. Авиакомпания обещает перевезти пассажиров последующими рейсами.

Сегодня в Москве синоптики обещают небольшой снег и гололедицу на дорогах. Воздух прогреется до 2 градусов тепла. Ветер северный, местами порывы до 15 метров в секунду.