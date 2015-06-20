25 рейсов задержано и 16 отменено в столичных аэропортах

Фото: ТАСС/Сергей Преображенский

41 рейс на прилет и вылет задерживается в субботу вечером в столичных аэропортах, часть отменена полностью, передает "Яндекс.Расписание". О причинах задержки, пока, не сообщается.

В аэропорту Шереметьево опаздывают пять рейсов, семь – отменены, еще 19 рейсов задержаны в Домодедово. Полностью отменено отправление семи самолетов. Во Внуково задержано четыре рейса и два отменено.

В субботу вечером в Москве резко ухудшилась погода, в городе идет сильный дождь, местами гроза. Кое-где на улицах столицы подтоплено дорожное полотно и ухудшилась видимость на дорогах.

Отметим также, что из-за дождей утром 20 июня случился провал дороги на МКАД. Там ведутся восстановительные работы. Две полосы оцеплены коммунальными службами. Сохраняются трудности в движении транспорта.

Напомним, в конце мая в столице также наблюдались массовые задержки рейсов в аэропортах. Причиной опоздания или отмены около 200 рейсов стала гроза.