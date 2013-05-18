Форма поиска по сайту

18 мая 2013, 14:25

Транспорт

Прокуратура начала проверку по факту ЧП во Внуково

Фото: ИТАР-ТАСС

Московская транспортная прокуратура начала проверку по факту аварийной посадки воздушного судна в аэропорту Внуково. По предварительной информации, 18 мая в 07.50 при посадке самолета Boeing 737 авиакомпании UTair, выполнявшем рейс "Ставрополь-Москва", произошло разрушение колес с последующим их возгоранием.

Самолет приземлился в пределах взлетной полосы. В результате происшествия никто не пострадал. С борта с использованием аварийного трапа были эвакуированы 136 человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что из-за инцидента аэропорт был закрыт в течение полутора часов. Несколько рейсов были перенаправлены в Домодедово.

Внуково следствие проверки авария

