Внуково возобновил работу после ЧП с самолетом

Фото: ИТАР-ТАСС

Утром 18 мая аэропорт Внуково был временно закрыт из-за инцидента с самолетом, прилетевшим из Ставрополя. Около 8.00 при посадке у лайнера Boeing-737 авиакомпании "Ютэйр" загорелось шасси. В настоящее время аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

Около ста сорока человек - пассажиров и членов экипажа были эвакуированы. Им пришлось воспользоваться аварийными трапами. В результате инцидента никто не пострадал.

Как рассказала пресс-секретарь авиакомпании "Ютэйр" Елена Галанова, самолет, согласно всем правилам авиационной безопасности, после обнаружения возгорания немедленно остановился на рулежной дорожке. На место происшествия были вызваны пожарные машины, на борту было 129 человек, никто из них не пострадал - все были эвакуированы из самолета. Стойка шасси была потушена, и самолет отбуксировали на место стоянки.

Добавим, что из-за ЧП несколько рейсов перенаправили в Домодедово. Уже создана комиссия Росавиации для расследования случая.