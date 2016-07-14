Опаздывавший на рейс пассажир сообщил о бомбе в самолете

Фото: ТАСС/Марины Лысцева

Пассажир, опаздывавший на рейс в Екатеринбург из Внукова, сообщил, что борт заминирован. Об этом m24.ru рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Телефонным террористом оказался житель Екатеринбурга 1975 года рождения. Вскоре после звонка его вычислили и доставили для разбирательства в отдел полиции в аэропорту.

В пресс-службе отметили, что борт должен был вылететь из Москвы в 16:00, однако на момент написания новости в 17:40 самолет все еще проходил проверку.