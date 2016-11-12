Около 140 рейсов отменили в столичных аэропортах из-за непогоды

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Более 100 рейсов отменены в московских аэропортах из-за непогоды. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушных гаваней.

По данным сервиса, в аэропорту Домодедово задержаны 20 рейсов и 13 отменены. В Шереметьеве – 21 задержаны и 86 отменены.

На выходных в столице будет метель и морозы. Местами образуются снежные заносы и сильный гололед. Ночью и днем температура воздуха в Москве составит от –4 до –6 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, местами возможны порывы до 17 метров в секунду.

11 ноября в московском регионе был объявлен "желтый" уровень опасности из-за сильного ветра, снега и дождя. На дорогах образовался сильный гололед, а после ледяного дождя произошел сбой в работе общественного транспорта.