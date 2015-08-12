Во Внукове два часа не отправляли багаж из-за сбоя в системе

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Аэропорт "Внуково" два часа частично не отправлял багаж из-за сбоя в системе, сообщает пресс-служба аэропорта.
Там сломалась платформа сортировщика системы обработки багажа VanderLande, она не работала с 8.30 до 10.30.
В настоящее время багажная система работает в штатном режиме.
Похожий сбой произошел в Шереметьеве 5 августа. В терминале D аэропорта были зафиксированы сложности с отправкой багажа. Система не работала с 17.30 до 21.30.
Согласно заявлениям официальных представителей аэропорта, это произошло из-за "энергетического скачка".
Также ровно два года назад в аэропорту Шереметьево около суток не работала система регистрации клади, отправки и выдачи.
В рейсы не отправилось почти шесть тысяч чемоданов. Сбой произошел в программном обеспечении обслуживающей компании. Система частично не работала с 20.00 2 августа и до вечера 3 августа.
Во время сбоя на терминале D обработка багажа в терминалах F, E и C проводилась в обычном режиме.