Эпатажная певица Леди Гага устроила во Внуково автограф-сессию

Певица Леди Гага прилетела в Москву

В Москву прилетела одна из самых экстравагантных и скандальных певиц Леди Гага. В среду, 12 декабря, она выступит с концертом в "Олимпийском". Ее шоу-программа пройдет в рамках мирового тура The Born This Way Ball.

В аэропорту Внуково певица пообщалась с журналистами и устроила автограф-сессию для поклонников. Сама артистка ласково называет своих фанатов маленькими монстриками.

Гага была одета в платье, подаренное ей накануне в Санкт-Петербурге. Там она побывала впервые, как и в Москве. Завтра на концерте певица представит свой последний альбом Born This Way, который вышел в мае прошлого года и уже продан тиражом более шести миллионов копий.

Сегодня Леди Гага намерена прогуляться по центру Москвы и магазинам.

Что касается концертной программы, то, по мнению ценителей творчества исполнительницы, зрителей ожидает настоящая феерия, насыщенное музыкальное содержание и яркие спецэффекты. Скучать пришедшим точно не придется.

Ранее сообщалось о том, что депутаты Госдумы намерены не пускать на столичные шоу Гаги подростков, так как программа певицы определенно не попадает под формат 12+. В частности, возмущение депутатов вызвал номер, где певица в образе Марии Магдалины моется в ванной вместе с актерами, изображающими Иисуса Христа и Иуду.